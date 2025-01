Lazio, domani la sfida al Como. Le possibili scelte di Baroni

La Lazio deve ripartire e deve farlo già domani: alle 20.45, allo stadio Olimpico, arriverà il Como di Cesc Fabregas, rivitalizzato dagli ultimi risultati positivi che hanno proiettato la formazione lombarda fuori dalla zona retrocessione. Marco Baroni si aspetta un importante step mentale dopo la sconfitta pesante nel derby contro la Roma, bisognerà evitare cali di concentrazione per far sì che la squadra possa ripartire e continuare a stabilizzarsi nelle parti alte della classifica.

Le scelte di Baroni

Qualche ballottaggio ancora in corso per Baroni che potrebbe riproporre il solito 4-2-3-1 con Provedel tra i pali, Lazzari, Gigot, Romagoli e Nuno Tavares a formare la linea difensiva. In mediana potrebbero agire Guendouzi e Rovella, con Isaksen, Dia e Tchaouna alle spalle di Noslin, complice la squalifica di Castellanos dopo l’espulsione rimediata nel derby.

Lazio, le ultime di formazione verso il Como

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Tchaouna; Noslin

I biancocelesti intanto lavorano sul mercato

L’ultimo aggiornamento di mercato, fornito da Gianluigi Longari due giorni fa, riguarda un potenziale colpo in entrata per la squadra presieduta dal presidente Lotito: “Lazio per il futuro si segue con attenzione il profilo di Moris Valincic terzino destro dell’U21 della Croazia. Il cartellino è di proprietà dell’NK Istra”.