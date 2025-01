Bologna, contro la Roma test di maturità. La possibile formazione

Dopo il weekend di pausa per l’impegno dell’Inter in Supercoppa italiana, il Bologna tornerà in campo dopo domani al Dall’Ara: avversaria di giornata sarà la Roma di Claudio Ranieri, rivitalizzata dopo la vittoria per 2-0 nel derby della Capitale contro la Lazio. Vincenzo Italiano ha ormai le sue gerarchie ed è intenzionato a rispettarle anche contro i giallorossi, nonostante i fitti impegni di gennaio che vedranno i rossoblù impegnati anche in Champions League e – a inizio febbraio – in Coppa Italia.

Sarà sempre 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, la linea difensiva dovrebbe essere formata da Holm, Beukema, Lucumì e Miranda. Freuler e Fabbian dovrebbero partire in mediana, con il recuperato Orsolini insieme a Odgaard e Dominguez, alle spalle dell’unica punta che sarà ancora Santiago Castro.

Bologna, la probabile formazione contro la Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Fabbian; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

