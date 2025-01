Restroscena Verstappen, salta fuori tutta la verità: “È ora di fare chiarezza”

Max Verstappen torna a catturare l’attenzione: è saltato fuori un retroscena che lo riguarda, ecco tutta la verità.

Max Verstappen, ne siamo certi, anche nel Mondiale del 2025 sarà in grado di dare filo da torcere ai piloti rivali. L’olandese ha nuovamente catturato l’attenzione, anche se stavolta l’ha fatto involontariamente, dal momento che è saltato fuori un retroscena che lo riguarda da vicino.

Nel corso della sua carriera Max Verstappen ha fin qui conquistato numerosi successi, questo è poco ma sicuro, ma ha anche dovuto a volte fare i conti con qualche errore e qualche passo falso. Inevitabile, nella vita se si corre il rischio e ci si prova si può anche sbagliare.

Facendo riferimento proprio a questo discorso, uno degli aneddoti che più si sono diffusi e che hanno fatto tanto discutere e chiacchierare riguardano il padre. Nello specifico: stando alle indiscrezioni, il padre del pilota avrebbe lasciato il figlio in una stazione di servizio dopo un grave passo falso commesso in pista. Ma quanto c’è di vero in questo racconto? A parlare è stato proprio Verstappen senior, il papà Jos.

Verstappen, il padre non ci sta e parla in prima persona delle voci diffuse

Il padre del pilota, l’olandese Jos Verstappen ha dichiarato con fermezza: “È ora di fare chiarezza su questa storia: non l’ho mai abbandonato“. E poi ha rivelato: “Non gli ho parlato per una settimana. Sono stato troppo duro? Secondo Max no”.

Secondo il padre del pilota: “Questo approccio lo ha preparato al meglio per quello che poi l’avrebbe aspettato in Formula 1”. Insomma, un approccio abbastanza severo quello dell’uomo nei confronti del figlio, ma è indubbio che Verstappen sia riuscito a raggiungere una forza mentale che non tutti hanno.

Non resta che comprendere cosa sarà in grado di mettere in scena nel Mondiale 2025 che inizierà ufficialmente in Australia tra il 14 e il 16 marzo. Manca pochissimo, le vetture saranno ufficialmente presentate in questo lasso di tempo che divide dalla prima gara e gli appassionati non stanno più nella pelle.

Per quanto riguarda la Red Bull sappiamo che il logo è cambiato, dal momento che è stato abbandonato il logo oro (per il mancato titolo Costruttori nel 2024) ma tutto il resto dev’essere ancora svelato; succederà prestissimo.