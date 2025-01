EMG ITALY scende in pista per la XXXII edizione delle Universiadi Invernali

Previste oltre 125 ore di produzione tv live nel corso delle 11 giornate di gare.

Milano, 10 gennaio 2025 – Mancano tre giorni alla cerimonia di inaugurazione di Torino, che darà il via alla XXXII edizione dei “FISU World University Games Winter” (in programma in Piemonte, dal 13 al 23 gennaio 2025).

I Giochi Mondiali Universitari invernali, manifestazione storicamente sotto l’egida della FISU (Federazione internazionale degli sport universitari), si svolgeranno in Piemonte, coinvolgendo non solo il capoluogo piemontese ma anche altri 5 Comuni (Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere e Torre Pellice). Più di 2.000 studenti-atleti provenienti da 57 nazioni si sfideranno, nel corso delle 11 giornate di gare, in 9 diverse discipline invernali.

L’evento internazionale. Nello specifico, il Palavela di Torino ospiterà le gare di short track e di pattinaggio di figura, mentre sulla pista1 del PalaTazzoli (sempre nel capoluogo piemontese) si disputerà il torneo femminile di hockey su ghiaccio e le semifinali e finali maschili, oltre ai tornei maschile e femminile di curling sulla pista2. Le fasi preliminari dell’hockey maschile si terranno nei palazzetti di Torre Pellice (comune della città metropolitana di Torino) e Pinerolo, mentre il comune di Bardonecchia ospiterà sci alpino, ski freestyle e snowboard. Pragelato sarà teatro delle competizioni di biathlon, fondo e ski-orienteering, sulle piste del Sestriere andrà di scena la spettacolare disciplina dello ski mountaineering.

Per la prima volta, poi, nella storia delle Universiadi (a partire da questa XXXII edizione), studenti-atleti normodotati e para studenti-atleti gareggeranno sulle stesse piste nelle discipline di sci alpino e sci di fondo (categorie Standing, Sitting e Visually impared).

Una collaborazione strategica. EMG Italy, parte del gruppo EMG / Gravity Media leader nell’offerta di servizi broadcast e media production a livello nazionale e internazionale, si conferma al fianco della FISU. In questa nuova edizione delle Universiadi invernali punta a garantire un alto livello di produzione e di qualità del prodotto finale, così da attrarre il maggior numero di appassionati di winter sports (replicando quanto già successo di positivo in occasione dell’ultima rassegna estiva svolta in Italia, i Giochi di Napoli 2019).

Anche in occasione di Torino 2025, EMG Italy ricoprirà il ruolo di service provider selezionato per la fornitura dei mezzi broadcast, di tutti i registi e assistenti per il racconto sportivo di tutte le discipline nonché del personale specializzato e della logistica (per l’intera copertura della manifestazione). Si occuperà inoltre di fornire servizi di grafica live, il time keeping (in collaborazione con il partner Microplus) e la produzione della sigla ufficiale dell’evento.

Strategica, per la buona riuscita del prodotto tv, la parte di distribuzione del “feed” internazionale, destinata ai detentori di diritti, presso il TOC di Cologno Monzese (il Technical Operation Center, al cui interno è presente la Master Control Room).

Il Lingotto di Torino infine ospiterà le strutture del MOC (Media Operation Center).

L’impegno produttivo. EMG Italy, in concomitanza con questo evento internazionale multisport, metterà in campo 150 professionisti coinvolti in diverse crew a copertura di tutte le venues indoor/outdoor. Previsti sei Unit Manager e un Project Manager per il coordinamento di tutte le attività necessarie per le diverse produzioni televisive live di queste Universiadi.

In totale, il piano produttivo sarà di oltre 125 ore live garantendo una ricchissima copertura di tutte le fasi dell’evento. Sotto il profilo tecnologico, per rendere ancora più immersive le immagini, è previsto l’utilizzo dei droni in occasione di alcuni eventi, come le gare di Biathlon e la cerimonia di chiusura dei Giochi.

EMG fornirà alla FISU anche servizi di advisoring strategico, considerata l’esperienza pluriennale maturata nella produzione e distribuzione di sport invernali.

Claudio Cavallotti – Amministratore Delegato di EMG Italy ha dichiarato: “Siamo impegnati, da diversi mesi, nell’organizzazione della produzione tv delle Universiadi invernali, a stretto supporto della FISU. Dopo la positiva esperienza maturata in occasione dell’edizione estiva delle Universiadi 2019, per Torino 2025 è previsto uno sforzo tecnologico ancora più imponente. Oltre a ciò, come in tutte le manifestazioni sportive, vogliamo garantire un alto livello di produzione e di qualità del prodotto finale, con il supporto di un team di professionisti di grande esperienza. Puntiamo così a confermarci un partner affidabile per FISU, grazie all’ausilio delle tecnologie più avanzate presenti attualmente sul mercato”.

EMG ITALY E EMG / GRAVITY MEDIA:

EMG Italy, società leader in Italia nel mercato della fornitura di servizi broadcast e media production, è parte del gruppo internazionale EMG / Gravity Media.

EMG e Gravity Media hanno unito forze e competenze all’inizio del 2024, formando una partnership senza precedenti nel mondo della produzione e dei contenuti globali, dei servizi e delle strutture per i media. La nuova entità comprende più di 100 mezzi mobili e flypack per la trasmissione in esterna e oltre 30 studi e strutture di produzione nel Regno Unito, in Europa, in Medio Oriente, negli Stati Uniti e in Australia.

Il Gruppo è responsabile della copertura live di molti degli eventi sportivi più seguiti al mondo, come gli EURO UEFA, i Giochi Olimpici, la Formula E, gli Open Championship, gli Australian e US Open, Il Giro d’Italia e il Tour de France. Grazie agli studi televisivi, ai servizi di produzione e post-produzione, alle strutture e i mezzi outside broadcast, le tecnologie RF e alle telecamere specializzate, EMG / Gravity Media è presente in molti mercati internazionali; è coinvolto in programmi di intrattenimento come The Voice, Australian Idol, Strictly Come Dancing, The Masked Singer e I’m a Celebrity Get Me Out of Here, nonché in numerosi eventi dal vivo e grandi occasioni istituzionali.

www.it.emglive.com