Torino-Juventus, le scelte ufficiali di Vanoli e Thiago Motta

Tutto pronto per il derby della Mole: alle 18 si affrontano Torino e Juventus, ecco le scelte ufficiali da parte di Paolo Vanoli e Thiago Motta.

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ilic, Linetty, Lazaro, Vlasic; Karamoh; Adams. All. Vanoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

Alla vigilia del derby della Mole contro il Torino, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato della sua squadra, presentando la sfida dal suo punto di vista.

Che gara si aspetta domani?

“Come sempre sarà una partita complicata. Sarà una partita speciale per noi, per i tifosi e per club. Non vediamo l’ora di andare in campo. È una partita che vogliamo vincere. Poi capisco tutti i punti di vista e in queste 26 partite abbiamo perso solo 2 volte con una squadra molto giovane. Però abbiamo fatto delle buone partite con qualche pareggio di troppo e qualche infortunio, ma non è un alibi. Voglio ringraziare ancora una volta questi ragazzi. Vogliamo recuperare qualche punto in campionato e continuare il nostro percorso in Coppa e in Champions“.