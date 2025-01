Juventus, Thiago Motta alla vigilia del derby: “Dobbiamo trovare continuità e ritrovare solidità. Vlahovic e Conceicao sono out”

Alla vigilia del derby della Mole contro il Torino, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato della sua squadra, presentando la sfida dal suo punto di vista.

Che gara si aspetta domani?

“Come sempre sarà una partita complicata. Sarà una partita speciale per noi, per i tifosi e per club. Non vediamo l’ora di andare in campo. È una partita che vogliamo vincere. Poi capisco tutti i punti di vista e in queste 26 partite abbiamo perso solo 2 volte con una squadra molto giovane. Però abbiamo fatto delle buone partite con qualche pareggio di troppo e qualche infortunio, ma non è un alibi. Voglio ringraziare ancora una volta questi ragazzi. Vogliamo recuperare qualche punto in campionato e continuare il nostro percorso in Coppa e in Champions“.

Chi sarà il campionato?

“Non avendo Locatelli domani in partita, perciò lo saprete domani“.

Come si spiega questa mancanza di continuità di risultati?

“È una esigenza dare continuità alle vittorie. Il nostro impegno quotidiano per arrivare a questi risultati“.

In che posizione può fare meglio Douglas Luiz?

“Centrocampista. Lui è un giocatore di alto livello e può giocare nelle tre posizione, perché è un giocatore di livello e sa fare sia gol che l’ultimo passaggio. Può fare meglio nella fase difensiva. Può giocare in tutte le tre posizioni che utilizziamo“.

Come mai avete perso solidità difensiva?

“Concediamo gol perché facciamo degli errori, ma è anche merito degli avversari. Noi dobbiamo commettere meno errori, creare di più e concludere meglio per provare a vincere“.

Ti aspettavi le polemica sulla tua frase sull’ossessione di vincere? Sugli infortuni di Bremer e Zapata?

“Non ci saranno e sono due giocatori importanti per entrambe le squadre. La nostra esigenza è quella di vincere e lo sappiamo bene. Io ho detto che ho scelto questa professione per vincere e qui non ci sono polemiche. Per arrivare alla vittoria, oggi, c’è tanto lavoro da fare ed è quello che vogliamo tutti“.

È stato un rischio rinunciare a Danilo con una squadra così giovane?

“Ho già risposto su Danilo e sono stato molto chiaro“.

Sul mercato si aspetta rinforzi nei prossimi giorni?

“La nostra esigenza è domani. Vogliamo fare una grandissima prestazione, perchè una partita sentita da noi e i nostri tifosi. È una partita che vogliamo vincere“.

Sugli infortunati? Che Torino si aspetta?

“Ci aspettiamo il miglior Toro. Non ci saranno Bremer, Vlahovic, Conceicao, Milik, Cabal e Locatelli“.