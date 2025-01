Fiorentina, Palladino: “Dobbiamo essere più squadra. Senza Bove abbiamo perso equilibrio”

Raffaele Palladino ha parlato a SkySport della sconfitta della sua Fiorentina contro la sua ex squadra il Monza. Per la formazione viola è il quarto ko nelle ultime cinque sfide.

Cosa sta succedendo alla Fiorentina?

“Sulla partita stasera c’è poco da dire. Dobbiamo fare i complimenti al Monza, ha messo in campo cuore e anima ma era quello che ci aspettavamo. La prestazione non è stata buona, ora bisogna lavorare tanto e mettere qualcosina in più. Non bisogna fare allarmismi, non ci siamo esaltati prima e ora non ci dobbiamo abbattere o deprimerci. Non c’è un problema di singoli, la nostra forza nelle otto vittorie consecutive è stato difendere e attaccate insieme”.

Siete meno squadra in questo momento?

“Probabilmente sì, sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Devo analizzare e far vedere ai ragazzi cosa stiamo trascurando. In questo momento qua ogni minima disattenzione la paghi. Dobbiamo alzare l’attenzione su tutto”.

C’è una relazione tra la flessione della Fiorentina e la vicenda di Bove?

“Senza Bove abbiamo perso equilibrio. Ti dava caratteristiche che non abbiamo. Con Folorunsho abbiamo acquisito caratteristiche che ci mancavano. Mi è piaciuto quando è entrato. È stato tutto un insieme di cose, probabilmente la vicenda di Bove ci ha penalizzato ma non cerchiamo scuse. Lavoriamo a testa bassa, devo metterci anche io qualcosa in più. Tutti insieme usciamo da questo momento”.

Dove credi che può arrivare questa Fiorentina?

“Ce la metterò tutta per far tornare quella Fiorentina, che piaceva a tutti quanti. È compito mio lavorare insieme ai ragazzi già da domani mattina. Abbiamo la possibilità di poterlo fare. Con il lavoro ce la faremo. Bisogna lavorare tanto, mi sento solo di dire questo. troverò le soluzioni e gli equilibri. Ogni minima disattenzione, la paghiamo a caro prezzo. Un mese fa le squadre facevano anche fatica a tirarci in porta. Dobbiamo ritrovare quella fame che ci ha portato a fare grandi risultati, che in questo momento non riescono ad arrivare”.