Esclusiva SI – Fiorentina, su Ikoné forte interesse del Chicago Fire

L’avventura di Jonathan Ikoné alla Fiorentina è probabilmente arrivata agli sgoccioli. L’esterno francese non è un intoccabile nella rosa di Palladino e già da tempo ci sono stati contatti per la sua cessione con diversi club in Italia ed in Europa. In particolare, in Serie A, la situazione dell’esterno cresciuto nel PSG era stato oggetto di sondaggi da parte di Como e Bologna.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in esclusiva, Ikoné avrebbe ricevuto un’importante offerta da parte del club di MLS dei Chicago Fire. Una “mega-offerta” per il francese, ma anche per Fiorentina, visto che il club statunitense sarebbe inoltre pronto ad accontentare anche le richieste del club viola.

La Fiorentina attende la decisione di Ikoné su Chicago

L’ultima parola, dunque, spetterebbe a Ikoné che dovrebbe decidere nel caso di lasciare non solo la Fiorentina, ma anche il calcio europeo, per sposare una nuova vita a Chicago, negli USA. Tutta un’altra vita, un altro calcio.

L’offerta sarebbe per un acquisto a titolo definitivo, mentre i club italiani che si erano informati avevano invece chiesto Ikoné in prestito con diritto di riscatto.

Le alternative

Seppur non in primissima linea nelle gerarchie di Palladino, Ikoné rappresenta una valida alternativa per il ruolo di esterno offensivo nel 4-2-3-1 della Fiorentina 2024/25. La sua cessione al Chicago aprirebbe concretamente le porte all’arrivo di un nuovo esterno offensivo. Magari uno che abbia la possibilità di essere un titolare “superiore” a quelli già presenti in rosa. Per esempio, l’attenzione è sempre altissima sulla situazione del brasiliano del Botafogo Luiz Henrique, anche se per via della valutazione l’acquisto è tutt’altro che semplice.

Oltre al brasiliano, sul taccuino del club viola ci sarebbe anche il romeno Dennis Man del Parma. L’esterno dei crociati piace tanto, ma la Fiorentina ritiene che l’eventuale valutazione del giocatore non debba superare i 15 milioni.