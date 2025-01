Caso Colapinto: l’annuncio shock scuote la F1

Franco Colapinto, da pochi giorni, è un pilota dell’Alpine. L’argentino lascia la Williams per unirsi al team francese.

Franco Colapinto è stata una delle sorprese del campionato di Formula Uno 2024. Il pilota argentino – chiamato a sostituire lo statunitense Logan Sargent – si è saputo mettere in mostra alla guida della Williams nella seconda parte di stagione. Sono bastate nove gare per attrarre i riflettori su sé, tant’è che l’Alpine ne ha ufficializzato l’ingaggio lo scorso 9 gennaio. Il classe 2003 sarà ancora protagonista in F1, ma – almeno inizialmente – sarà impiegato nel ruolo di terzo pilota e collaudatore alle spalle di Pierre Gasly e Jack Doohan. Il ventunenne è pronto, però, ad approfittare di eventuali errori altrui per sottrarre il posto in box al collega australiano.

Prende piede l’ipotesi secondo cui l’Alpine sarebbe pronta a una vera e propria staffetta tra i suoi due giovani piloti. La stagione 2025, con ogni probabilità, inizierà con Jack Doohan al fianco dell’esperto Gasly, ma – ad un certo punto – potrebbe verificarsi lo switch con il determinato Colapinto, desideroso di dimostrare, ancora una volta, il proprio talento. In Williams non avrebbe avuto l’occasione di scendere in pista, la storica scuderia britannica si è assicurata Carlos Sainz per completare la line up con Alexander Albon.

Formula Uno, Colapinto-Alpine: i dettagli dell’accordo

Il trasferimento avvenuto pochi giorni fa dovrebbe permettere, quindi, a Colapinto di poter scendere in pista anche in diverse gare del campionato di Formula Uno 2025. L’argentino proverà ad essere protagonista alla guida di una monoposto in forte crescita nel finale della passata stagione.

La decisione di Alpine di ingaggiare Franco Colapinto ha accontentato tutte le parti in gioco. A riferirlo è stata la manager Maria Catarineu ai microfoni di Infobae:

“Entrambe le parti hanno ottenuto ciò che volevano: Flavio ha potuto ingaggiare Franco e James Vowles gli ha dato la possibilità di correre, perché la Williams ha contratti a lungo termine con i propri piloti. Vowles ha mantenuto la parola data e si è impegnato a far ottenere a Franco un sedile in Formula 1. La Williams ha ceduto Franco ad Alpine per cinque anni. Se un’altra squadra fosse interessata a Franco in quel periodo, la trattativa immagino sarebbe tra Alpine e il terzo team. Successivamente il ritorno alla Williams è una possibilità, ma tra cinque anni può succedere di tutto. Non so se siano stati versati dei soldi. Oggi Alpine ha due piloti sotto contratto e non dipende da noi. La decisione spetterà alla squadra. Non so se debutterà in Australia, a Miami o altrove, quello che so è che ha dimostrato di saper correre. Flavio è sempre stato molto insistente e lo ha voluto a tutti i costi“.

Un accordo singolare tra Williams ed Alpine sul trasferimento di Franco Colapinto. Il suo futuro sarà sicuramente intricato dato il rapporto stretto dai due team.