Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Juventus starebbe ancora aspettando una risposta definitiva da Araujo, intanto ci sarebbero stati contatti con Danso. Ecco la news: “La Juventus aspetta che Araujo chiuda definitivamente la porta. Intanto intensifica i contatti per Danso. Prioritario Hancko per giugno, oggi il Feyenoord non apre (negli ultimi giorni di mercato vedremo). Tomori nella mini lista (ma il Milan ha perso Thiaw per infortunio)“.