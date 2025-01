Tre nuovi colpi in chiusura per il Trapani in queste ore per il mercato di gennaio, dopo aver già accolto i vari Saber Hraiech (dal Cesena), Enrico Piovanello (dalla Juve Stabia), Marco Toscano (dall’Avellino) e Dario Daka (dal Lecce).

Lo riporta Alfredo Pedullà dal proprio profilo X: “Trapani, tre colpi in chiusura: il difensore centrale Mulè dal dal Pescara, il centrocampista Verna dal Catania e l’esterno offensivo Ciuferri dal Giugliano”.