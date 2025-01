UFFICIALE – Niang torna in Italia, 6 mesi dopo: ha firmato con la Sampdoria

Ecco la conferma ufficiale dell’affare che vi abbiamo anticipato qui su Sportitalia nelle scorse settimane e finalizzato questa mattina. M’Baye Niang torna in Italia, sei mesi dopo: l’ex Milan, transitato dal Wydad Casablanca in Marocco (8 presenze e due gol per lui da settembre) è un nuovo giocatore della Sampdoria. A lui il compito di far riaccendere le speranze salvezza dei doriani, insomma.

Ecco il comunicato ufficiale della società: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Baye Niang (nato a Meulan-en-Yvelines, Francia, il 19 dicembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025”.