Il Napoli prende coraggio: Conte tira dritto verso l’obiettivo

Antonio Conte vuole vincere: l’ha fatto capire a più riprese a tutto l’ambiente Napoli e non solo. Il tecnico dei partenopei è rimasto fortemente deluso per l’addio imminente di Kvaratskhelia, che era riuscito a convincere in estate. Ma adesso il giocatore ha forzato la mano, optando per l’addio in direzione PSG. Gli obiettivi del tecnico del Napoli non cambiano: vuole continuare a correre, sfruttando il solo impegno settimanale, per restare al passo dell’Inter e giocarsela con le migliori carte.

Per questo motivo Conte ha chiesto a De Laurentiis una pedina all’altezza di Kvara. Nonostante Neres si stia ben disimpegnando, c’è la forte intenzione di sostituire il georgiano con un profilo pregiato che possa scavare la differenza sulla fascia sinistra. Le parole di Conte sono scolpite nella pietra come un comandamento: “Vincere”. E per farlo occorrono fuoriclasse. Il mercato partenopeo è pronto a infiammarsi…