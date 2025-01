Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, l’Atalanta avrebbe offerto 30 milioni per Cherki. La Juventus non sarebbe interessata. Ecco la news: “Cherki: l’Atalanta ritiene di aver fatto il massimo sforzo, pronta a offrire al Lione 30 milioni bonus compresi. Ma per chiudere questa trattativa bisogna aspettare, ci possono essere altri club per ora apparentemente defilati e in stand-by. Le cose possono cambiare in 10 minuti, quindi prudenza. La Juventus non è interessata“.