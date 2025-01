Esclusiva SI: difensore Juve, Danso e non solo. Le ultimissime novità

È stata la giornata di Andrea Cambiaso con tutte le voci (confermate) sull’irruzione Manchester City, ma la Juventus ha continuato a lavorare sul mercato in entrata. Ieri mattina avevamo raccontato la mossa a sorpresa per Danso, ci sono conferme: è un difensore che sta scalando sempre più posizioni in lista e sarebbe il coronamento di un sogno dopo aver sfiorato più volte il trasferimento in Serie A (la Roma lo aveva preso, ma tutto è saltato dopo le visite). Danso ha altre proposte, anche dalla Turchia, tuttavia aspetta la decisione della Juve con la sponda del Lens. Ma prima la Juve vuole capire definitivamente cosa farà Araujo: si è riavvicinato al Barcellona? È vero. Può firmare il rinnovo a cifre importanti? Certo. Può restare anche senza rinnovo, rimandando l’evento alle prossime settimane? Ci sta. Ma Edoardo Crnjar, uno dei suoi agenti, verificherà definitivamente come funziona. E fino a quel momento la Juventus aspetterà, tenendo caldo Danso, sapendo che oggi il Milan non sposta Tomori (tra Thiaw infortunato e Pavlovic deludente), conoscendo la posizione del Feyenoord su Hancko almeno in questi giorni. Se poi qualcuno arrivasse con una cifra faraonica, Cambiaso compreso, con una maggiore disponibilità cambierebbero gli scenari per il mercato in entrata. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.