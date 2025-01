Atalanta, infortunio Kossounou: ecco i tempi di recupero e i possibili nomi per sostituirlo

Tre-quattro mesi di stop è la prima previsione per il recupero di Odilon Kossounou: come si poteva prevedere, i tempi per rivedere in campo il difensore saranno lunghi, dopo l’operazione fatta ieri in Spagna per risolvere il problema all’adduttore. Gian Piero Gasperini dunque a poche ore dalla sfida al Napoli incassa il pesante verdetto per il giocatore, con l’Atalanta che dovrà capire come eventualmente intervenire sul mercato. Qualora la società guidata da Percassi decidesse di sostituirlo subito infatti ci sarebbero già alcuni nomi sul tavolo valutati per rinforzare la rosa nell’ottica del forcing di questa seconda parte di stagione, fra sogno Scudetto e la Champions. C’è l’idea Axel Disasi, giocatore classe ’98 in forza al Chelsea che potrebbe muoversi in questo mercato invernale dato che nella squadra di Enzo Maresca attualmente è poco più di un comprimario (appena 5 presenze per lui in questa Premier League). Rimane poi sullo sfondo il sondaggio fatto con l’Arsenal per il ventiquattrenne Jakub Kiwior.

Questo il comunicato del club bergamasco sull’infortunio di Kossounou: “Atalanta BC comunica che Odilon Kossounou nella giornata di ieri, venerdì 17 gennaio, è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere la lesione tendinea dell’adduttore destro. L’intervento, eseguito dall’equipe del Dott. Ramon Cugat Betomeu presso l’ Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo impostato da protocollo”.