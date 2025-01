Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato così dopo il successo 2-3 di Bergamo contro l’Atalanta: “E’ stata la gara di tutti. Abbiamo dimostrato di essere cresciuti. Grande reazione. Non era semplice. L’abbiamo ribaltata e poi abbiamo avuto la forza e il coraggio di reagire al loro pareggio“. Sul primato in classifica: “Noi cercheremo di dare fastidio fino all’ultima giornata. Sappiamo la nostra forza e la dobbiamo dimostrare in campo. Siamo contenti che gli altri ci temano“.