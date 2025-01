Serie A, le probabili formazioni del 21° turno

Archiviati i recuperi della 19a giornata (gare rinviate per via della Supercoppa Italiana), ieri sera è ripartita la Serie A. A Roma, all’Olimpico, i giallorossi di Claudio Ranieri hanno superato per 3-1 il Genoa di Patrick Vieira. Vediamo, quindi, le probabili formazioni della 21^ giornata di Serie A, 2a del girone di ritorno.

Bologna-Monza, sabato ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, A. Carboni; Bianco, Sensi, Akpa Akpro; Ciurria, Caprari; Djuric. All. Bocchetti.

Juventus-Milan, sabato ore 18

JUVENTUS (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Gonzalez. All. Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Leão. All. Conceição.

Atalanta-Napoli, sabato ore 20:45

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Fiorentina-Torino, domenica ore 12:30

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Cagliari-Lecce, domenica ore 15

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici, Piccoli. All. Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

Parma-Venezia, domenica ore 15

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Haps; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; F. Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Hellas Verona-Lazio, domenica ore 18

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov, Tengstedt; Sarr. All. Zanetti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Inter-Empoli, domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. All. D’Aversa.

Como-Udinese, lunedì ore 20:45

COMO (4-4-2): Butez; Van der Brempt, Goldaniga, Dossena, Kempf; Diaz, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Cutrone. All. Fabregas.

UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Rui Modesto, Lovric, Karlström, Payero, Zemura; Sanchez, Lucca. All. Runjaic.