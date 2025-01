“È cambiato tutto”: Valentino Rossi non si nasconde e fa commuovere

Valentino Rossi è tornato ad accendere le luci dei riflettori su di sé e questa volta lo ha fatto con un commento che ha commosso e fatto sorridere al tempo stesso tutti.

Valentino Rossi non smette di far parlare di sé, sia per le sue prodezze su pista (anche dopo l’addio alla MotoGP) sia per quanto ha dichiarato nelle ultime ore. I suoi fan non hanno potuto trattenere un sorriso per il tenero commento rilasciato: ecco quali sono state le sue parole.

Valentino Rossi ha confermato la sua partecipazione, per la quarta volta consecutiva, al Mondiale WEC al volante della quattro ruote BMW M4 GT3. Il pilota non corre più in MotoGP, dopo un addio che è stato senza dubbio doloroso, ma non ha comunque voluto dire addio alle piste.

La sua vita è cambiata, eppure la costante delle corse non è mai venuta meno. Così come quella dell’amore: a testimonianza di quest’ultimo discorso c’è stata la nascita di Gabriella, la seconda figlia avuta da Valentino con Francesca Sofia Novello, che ha decisamente cambiato anche quelle che sono le sue abitudini di vita: le sue parole non lasciano spazio a dubbi!

Valentino Rossi e le parole dopo la nascita della sua seconda figlia: così è “cambiato tutto” per lui

Ai microfoni di ‘Radio Deejay’, il Dottore ha infatti dichiarato con estrema dolcezza che ha commosso: “L’arrivo del bebè ha modificato totalmente le regole del gioco. Devo svegliarmi, al massimo, alle 7:45…“. Anche perché, per le sue feste fino a tarda notte vissute fino a qualche anno fa ha poi aggiunto: “Queste storie, col tempo, diventano quasi mitologiche. Non posso dire che non sia successo, che non abbia preso qualcosa la sera prima di una gara. Forse sono arrivato un po’ in ritardo, ma sicuramente non così tardi. Al massimo l’una”.

Infine, in memoria della carriera in MotoGP e della sua unica gara che corre in moto durante l’anno (la 100 KM dei Campioni) ha detto: “È l’unica gara ufficiale che faccio in moto durante l’anno, quindi è molto importante. Giro molto al ranch, con gli amici e i ragazzi dell’Academy, cerco di non scendere dalla moto”. Una passione viscerale come quella del quasi 46enne non potrà mai perdere la propria forza innata e le sue parole ne sono una prova lampante.