Secondo quanto riportato in esclusiva sul suo profilo X dal nostro Gianluigi Longari. Il Cesena starebbe spingendo per Saric. La proposta per il centrocampista Bosniaco è quella di un prestito con obbligo di riscatto al Palermo. In questa stagione il centrocampista ha collezionato 7 presenze e un giallo in Serie B e 2 presenze in Coppa Italia.