Ferrari, annuncio pazzesco: tifosi in estasi

Grande rinforzo in arrivo per la scuderia di Maranello, in attesa del debutto ufficiale di Lewis Hamilton. Tutti i dettagli

Ferrari, nuovo rinforzo importante in arrivo nel team di Maranello. Il tutto aspettando, con scontata trepidazione, il debutto di Lewis Hamilton. La ‘Rossa’ ha fin qui mantenuto un assoluto riserbo sulla data esatta dei primi test a Fiorano, anche se poi il CEO Vigna ha confermato l’arrivo “nella prossima settimana” (da domani in poi ogni giorno può essere quello giusto) del pilota inglese con cui si punta a tornare in cima al mondo.

La Ferrari non ha annunciato la data precisa dello sbarco di Hamilton nel quartier generale del Cavallino rampante per questioni, se così si può dire, di ordine pubblico. La presenza del sette volte campione del mondo, come filtrato, attrarrebbe un corposo numero di appassionati, con il rischio di creare disagi alla viabilità della città.

Hamilton, Leclerc gli lancia la sfida

In segreto a Maranello già un anno fa per conoscere l’intero staff e prendere confidenza con tutte le procedure interne, Hamilton avrà come giusto che sia una grande accoglienza. Grande accoglienza che non gli ha certo riservato Charles Leclerc, il suo nuovo compagno di scuderia. A ‘Sky’ il monegasco ha detto chiaro e tondo che sarà un vero competitor del britannico. In sostanza che non porgerà l’altra guancia per farlo vincere, ma che anzi è pronto a dargli battaglia.

“Non sarò mai nella situazione in cui il mio compagno lotterà per il titolo al posto mio”

Ferrari, in arrivo Franck Sanchez dalla Sauber

La Ferrari continua nel frattempo la campagna di rafforzamento del proprio dipartimento tecnico. Come riporta ‘motorsport.com’, è in arrivo Franck Sanchez. Il francese lascerà la Sauber dopo tre anni e sette mesi, andando a irrobustire il reparto aerodinamico diretto dall’ing.Tondi.

Sanchez è entrato in Formula 1 nel 2002, nella fattispecie nel dipartimento aerodinamico della Toyota. Poi è passato alla Marussia quando il team giapponese ha abbandonato il circus, spostandosi in Toro Rosso dove è rimasto nove anni, con la casa austriaca che ha cambiato il suo nome in AlphaTauri. Nel gennaio 2018 il trasloco alla Sauber.

Si tratta di un professionista di assoluto livello e molto apprezzato dai colleghi, nonchè il secondo francese che sbarca in Ferrari nell’arco di pochi mesi. A precederlo, infatti, è stato Loic Serra, ingegnere di Nancy ex Mercedes che da ottobre ricopre in Ferrari il ruolo di direttore tecnico del comparto telaistico.