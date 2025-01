Juve, il mirino è sulla continuità: Motta prepara la ricetta

La Juventus torna a sorridere e lo fa battendo il Milan con un grande secondo tempo: la formazione di Thiago Motta, dopo una prima frazione combattuta, si scatena in avvio di ripresa. Decisivo l’ingresso in campo di Weah, che ha fornito grandi impulsi in profondità alla manovra della Vecchia Signora. Dopo tredici pareggi ecco l’acuto che tanto serviva alla Juventus. Ottima la prestazione di Mbangula, davvero molto elettrico nella proposizione del gioco. Adesso il mirino è sulla continuità tra campionato e Champions. Nel frattempo il mercato prosegue e alcune mosse potranno essere effettuate.

Mercato bianconero: le parole di Giuntoli

Si è parlato molto di Cambiaso. Di seguito le parole rilasciate ieri da Giuntoli a DAZN.

Le chiedo di Cambiaso. Esiste un prezzo per il quale un giocatore anche se forte e giovane può essere ceduto?

“Onestamente non c’è trattativa…”.

Non c’è trattativa?

“In questo moemnto no, in questo momento noi vogliamo fare un mercato in entrata, perchè vogliamo colmare dei problemi che abbiamo avuto con degli infortuni molto lunghi e non stiamo pensando alle uscite sinceramente”.

Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile ci pensereste?

“Non è arrivata, se arriverà, ci penseremo”.