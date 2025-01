Alejandro Garnacho potrebbe allontanarsi dal Napoli. L’argentino, come svelato dal nostro direttore Michele Criscitiello, è diventato l’obiettivo principale del Napoli nelle ultime settimane per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, sull’attaccante argentino si era palesato anche l’interesse del Chelsea. I Blues potrebbero fare sul serio per il classe 2004, a testimoniarlo la presenza questa sera dell’agente del calciatore a Stamford Bridge dove il Chelsea sta affronta il Wolverhampton.