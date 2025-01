Aggiornamento importante sul mercato del Napoli, con particolare riferimento all’affare Alejandro Garnacho. Come riferisce Alfredo Pedullà l’incontro di stamattina non ha avvicinato le parti. Il Napoli sfonda i 50 milioni di euro con i bonus, il Manchester United chiede base minima di 55 milioni di euro più bonus. Le parti resteranno in contatto, l’uomo mercato United lascerà Milano nelle prossime ore.