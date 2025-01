Infortunio Djokovic: la situazione a un passo dalla semifinale in Australia

Novak Djokovic ha sconfitto Carlos Alcaraz e ha guadagnato così un posto in semifinale agli Australia Open: l’annuncio ora però preoccupa.

Novak Djokovic ha giocato e vinto i quarti di finale agli Australia Open contro uno dei favoriti del Grande Slam, ovvero Carlos Alcaraz. In vista della semifinale sono però arrivate anche dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei suoi tifosi e messo tutti sull’attenti.

La partita disputata tra Alcaraz e Djokovic è stata pazzesca: nei servizi, negli scambi, nei momenti di altissima tensione agonistica. Il serbo si è alla fine imposto sullo spagnolo e ha agganciato per l’ennesima volta la fase della semifinale in un torneo di Grande Slam. La prossima sarà contro Zverev.

In più di tre ore e mezza di gioco non sono mancati attimi di nervosismo, soprattutto per Alcaraz che si è anche rivolto in maniera polemica nei confronti dell’arbitro sul 3-1 del secondo set quando (sotto di 15-30) polemizza contro una chiamata di un net considerata tardiva. Ma non sono mancati neanche i momenti di preoccupazione, come in occasione del primo set quando Djokovic ha accusato un problema all’inguine.

Il serbo ha tuttavia stretto i denti, ha assunto un farmaco e ha continuato a giocare arrivando a conquistare il passaggio del turno. L’annuncio arrivato sul problema fisico tiene però comunque in apprensione.

Novak Djokovic e le parole sull’infortunio: ecco cos’ha riferito il campione prima della semifinale degli Australia Open

Subito dopo la gara disputata e vinta contro Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ha anche dichiarato: “Il problema muscolare? Non voglio rivelare troppo. A un certo punto, quello che ho preso, ha iniziato a funzionare. Dovrò prendere un’altra dose del farmaco. Se avessi perso il 2°, mi sarei potuto ritirare”.

“Non vuoi giocare con degli infortuni – ha aggiunto – ma bisogna adattarsi alle circostanze. Mi era già successo qui a Melbourne nel 2021 e nel 2023. Spero che la giornata di recupero in più mi aiuti”.

“Nel momento il cui corpo si raffredderà riuscirò anche a capire quale sia la realtà. Sicuramente i farmaci hanno aiutato e in situazioni come queste devi rischiare di più: non volevo che gli scambi si allungassero e avevo la sensazione che lui guardasse più a quello che facevo io. Questo ha pagato e sono molto orgoglioso di quanto fatto”, ha concluso il campione serbo.