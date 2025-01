Milan, hai una grande chance da sfruttare: mirino sulla top 8

Se da un lato c’è un Milan che non decolla sul campo, dall’altro c’è un Milan che prova a farlo sul mercato. Kyle Walker è sempre più vicino e i rossoneri s’apprestano ad accogliere il terzino destro proveniente dal Manchester City. Salvo sorprese dell’ultim’ora l’affare è pronto a concludersi in modo definitivo.

Sicuramente un buon rinforzo in termini di esperienza per il tecnico Sergio Conceicao, che dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus ha espresso la sua insoddisfazione per un atteggiamento davvero estremamente passivo dei suoi nel secondo tempo.

Sono ore calde anche per il futuro di Emerson Royal, che ha ricevuto una proposta dal Galatasaray e potrebbe concludere dopo sei mesi la sua avventura in rossonero. Il Milan poi sta cercando di movimentare le proprie azioni di mercato in fase offensiva. Diversi nomi al vaglio, da capire quale sarà la strategia adottata: verrà scelto un profilo da rifinitore alla Joao Felix o un finalizzatore alla Gimenez del Feyenoord?

Nel frattempo stasera arriva il Girona a San Siro: mirino sui tre punti. Fondamentali per il cammino europeo del Diavolo, che crede ancora nella top 8.