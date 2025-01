Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari sul suo profilo X, il Mantova sarebbe interessato a Paoletti. Centrocampista classe 2003, Paoletti, ha giocato per 5 anni nelle giovanili della Sampdoria dal 2017 al 2022, collezionando poi 11 presenze in prima squadra. Il centrocampista gioca ora nel Fatih Karagumruk e piace anche al Cesena. Ecco la news.