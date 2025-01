Novità di mercato fornita da Alfredo Pedullà su Cesare Casadei. Per il centrocampista la Lazio ha proposto 8 milioni per il cartellino e 50% sulla futura rivendita. C’è stata una call di due ore in giornata. Il Chelsea darà una risposta entro domani. Base fissa inferiore e maggiore percentuale: questo prevede la proposta laziale.