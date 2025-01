Inter a un passo dalla top 8, il piano di Zielinski: “Contro il Monaco niente calcoli, abbiamo bisogno di tutti”

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset proiettandosi alla sfida contro il Monaco che può proiettare i nerazzurri nella top eight della Champions League.

Si può dire missione compiuta anche se non è stata facile?

“Sì, si può dire perché lo sapevamo che non sarebbe stata facile vincere qui. Loro erano fermi da un po’, però era la prima partita davanti al loro pubblico ed erano carichi. Ma alla fine abbiamo gestito bene, abbiamo dominato anche se ci è mancato il secondo o terzo gol per chiudere la partita. Quello che conta è la vittoria”.

Meglio non fare calcoli col Monaco in casa e provare a vincere o si può bilanciare?

“Bisogna fare la nostra partita e cercare di vincere come proviamo sempre, senza calcoli. Rispettare l’avversario con la consapevolezza della nostra forza”.

Ora ci sono Lecce, Monaco, derby e Fiorentina. C’è bisogno davvero di tutti.

“Sì, per questo l’Inter è costruita così, con tanti giocatori forti, una rosa ampia e di qualità. Abbiamo bisogno di tutti, speriamo di recuperare presto anche giocatori importanti attualmente infortunati. Ma quelli che sono a disposizione devono dare il massimo per il bene dell’Inter”.

Questa Champions ha dimostrato che non si possono fare calcoli. Lo stesso si può dire del campionato con il Napoli che corre. Quanto peserà essere sempre più determinati?

“Sarà fondamentale, lo sappiamo. Il Napoli sta andando forte, non bisogna dimenticare le altre squadre che hanno qualità. Il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto ma noi dobbiamo stare sempre lì, concentrati, dando sempre il massimo e cercando di vincere più partite possibili”.

Continui a esserci anche come regista, ti piace?

“Sì, quando c’è bisogno sono sempre pronto a dare il mio contributo. Non è la mia posizione, non amo farlo però quando il mister mi chiede di fare il regista non ho problemi e lo faccio con piacere”.