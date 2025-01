Roma, Ranieri: “Partita buttata da noi”

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta per 1-0 contro l’AZ Alkmaar, gara valida per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Una sconfitta che costringe la Roma a giocarsi la qualificazione ai playoff nella decisiva sfida finale. “È un peccato subire gol in quella maniera, su un fallo laterale, è roba da non credere. Purtroppo succede e non deve succedere”, ha esordito un amareggiato Ranieri.

La squadra sembrava aver capito come attaccare l’AZ, soprattutto sulle ripartenze. Cosa è mancato: “La squadra l’aveva detto alla vigilia, sembrava un messaggio a loro di attenzione che ripartano veloci, non dobbiamo subire le loro transizioni. Si dovrà mettere il cuore in trullare rigore e entro alla fine sono in sei i giocatori dell’AZ, sono quattro che rimangono dietro, ma alla fine è un gol con una modalità purtroppo che la Roma ha già vista tante volte, soprattutto in trasferta. Siamo fatti così, siamo fatti male. Evidentemente non siamo furbi, intelligenti, scaltri e facciamo degli errori veramente incredibili“.

Come giudica la prestazione dei centrocampisti, in particolare di Kone? Paredes ha parlato di una necessità di crescita in queste partite: “Kone sicuramente doveva essere più propositivo. Gli ho detto di non portare palla perché tanto poi v’attaccano subito in due, tre, possono far fallo, l’arbitro non può fischiare. Facciamo girare palla velocemente e poi dobbiamo andare in verticale. In verticale ci siamo andati non troppo spesso, nel secondo tempo molto meglio, però poi alla fine vedi che hai fatto ma non hai fatto nulla. Questo dispiace perché la prestazione c’è stata, la squadra ha giocato, ha giocato bene, ma poi che cosa hai raccolto? Niente, loro con il minimo sforzo si portano a casa i tre punti, questo dispiace, questo dispiace tantissimo“.

La Roma ha creato molto, ma ha concretizzato poco. Cosa è mancato nel finale: “È il bello che poi lo facciamo sempre, se c’è una qualità di questa squadra è che quando arriviamo lì entriamo in tre, quattro, cinque e stavolta giravamo, facevamo e poi dopo non riuscivamo a concludere bene in porta. È stato un peccato veramente perché la partita c’era tutta, l’avevano fatta, l’avevano giocata, l’avevano giocata bene, però adesso vai a raccontare che hai perso 1-0“.