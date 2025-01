Genoa, Vieira: “Molto felice della vittoria e della partita”

Dopo il successo 2-0 contro il Monza ha parlato Patrick Vieira, tecnico del Grifone, in conferenza stampa: “Non so se sono d’accordo con tutto. Ma la cosa importante è mettere in campo giocatori che stanno bene fisicamente. Oggi abbiamo fatto una bella partita, una partita di squadra. Dall’inizio abbiamo fatto vedere che avevamo la voglia di cercare questi tre punti. Abbiamo giocato con intensità e disciplina in campo. Complimenti ai ragazzi perché non era una partita facile ma siamo rimasti organizzati e sono molto felice della squadra“.

Cornet: “Non è ancora pronto per giocare dall’inizio. C’è ancora tanto da fare perché giochi una gara di Serie A“.

Masini e Thorsby: “Hanno lo spirito che vogliamo noi per la società. Danno tutto, quando sono in campo non mollano mai. E’ quello che voglio io. Abbiamo visto l’atmosfera che c’era allo stadio“.

Due gol sui piazzati: “Dobbiamo essere un po’ più pericolosi sui calci di punizione. Abbiamo aggressività e altezza ma dobbiamo fare di più“.

Grande impatto di Cornet: “Ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Deve crescere come aspetto fisico. Ci sono tante opzioni per essere più pericolosi in avanti. Avere tutti i giocatori a disposizione è positivo per me e per la squadra“.

Portare due difensori centrali a fare due gol in una partita così importante non è così scontato: “La cosa importante è fare gol. Chi lo fa non è importante. Come ho detto, abbiamo qualità di piedi e abbiamo difensori centrali alti in area. E’ importante per noi fare gol“.

Quanto è importante Pinamonti per la squadra: “E’ un giocatore che mi piace tantissimo. Ha il valore di sacrificio per la squadra: tutto ciò che piace a me. In questo periodo è sfortunato perché poteva fare gol su rigore ma ha creato situazioni pericolose. Dobbiamo dargli un po’ più di supporto ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Gli manca solo il gol“.

Ora due trasferte, potete guardare avanti adesso in classifica: “Noi continuiamo a guardare dietro perché l’obiettivo non cambia. Vogliamo rimanere in Serie A, questa società lo merita e finché non li abbiamo fatti questi punti dobbiamo lavorare e andare avanti“.

C’è più fiducia: “La fiducia arriva con ciò che i giocatori fanno in campo. Da quando sono arrivato questo gruppo è sempre stato positivo. E’ un piacere lavorare con questi giocatori. Abbiamo vinto e fatto una bella partita ma dobbiamo pensare alla prossima perché le partite che arrivano sono difficili. Dobbiamo essere umili fino a che non restiamo in Serie A“.

Avete fatto 26 punti, qual è la ricetta oltre la positività e la fiducia: “Il lavoro di un gruppo. Era importante capire che abbiamo tutti un ruolo importante da giocare. Quando parlo di tutti parlo dal presidente, il direttore, fisioterapisti, dottori. Abbiamo tutti capito bene che abbiamo tutti un ruolo importante da giocare. E’ così che si va avanti“.