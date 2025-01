Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il Bologna continua ad essere interessato a Tchaouna e Ngonge, in caso di addio di un big. Sull’attaccante del Napoli ci sarebbero Verona e Lazio. Ecco la news: “Il Bologna anche oggi si è informato su Tchaouna e Ngonge (pallino estivo) in caso di offerta irresistibile per un big. Per Ngonge si sono informate anche Lazio e Verona“.