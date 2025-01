Il Como continua la caccia ai rinforzi per il collettivo di Cesc Fabregas. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Alfredo Pedullà i lariani non hanno ancora chiuso l’affare Valle per la fascia sinistra e si sono fiondati a sorpresa su Luca Pellegrini, che piace molto a Fabregas. Dipende dalla Lazio: nelle prossime ore capiremo senz’altro di più.