L’Atalanta vuole continuare a correre il doppio binario tra campionato e Champions. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Alfredo Pedullà dopo l’infortunio di Lookman la Dea farà un nuovo tentativo per Cherki del Lione: la quadra da trovare è sulle commissioni. Piace sempre Raspadori, ma dipende dal mercato del Napoli in entrata, sullo sfondo Daniel Maldini.