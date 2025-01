Tajon Buchanan è sempre piu vicino a lasciare l’Inter. Stando quanto riportato da Matthew Scianitti per TSN Soccer (ore 18,59), il Villarreal ha superato la concorrenza per l’esterno canadese ed è molto vicina alla definizione dell’operazione in prestito. Ecco il testo del post: “Il Villarreal sta diventando una forte pretendente all’acquisizione di Tajon Buchanan in prestito. Non c’è nulla di definitivo, ma il Villarreal è interessato a Buchanan già da un po“.