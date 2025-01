Super mercoledì di Champions League quello che arriverà domani: come da nuovo regolamento le ultime 18 partite saranno giocate in contemporanea alle 21. Inter, Milan e Atalanta puntano a mettere in cassaforte la qualificazione diretta, mentre la Juventus ha un mezzo miracolo da fare per l’accesso diretto, più facile invece passare ai playoff. Già eliminato invece il Bologna. Vediamo le casistiche.