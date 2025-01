Champions League, oggi l’ultimo round della prima fase: il programma completo

Stasera 29 gennaio, alle 21, andrà in scena l’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Eccezion fatta per il Bologna, già eliminato dopo la strepitosa vittoria casalinga sul Borussia Dortmund, tutte le altre italiane sono in corsa e – nonostante situazioni diverse – ancora in gioco e con il destino nelle proprie mani per andare avanti nella competizione.

Inter, Milan e Atalanta hanno il destino nelle proprie mani: tutte e tre le squadre ricoprono, al momento, una delle otto posizioni che consentirebbe loro di approdare agli ottavi evitando di passare per i playoff. La formazione di Simone Inzaghi, quella più avanti in classifica tra le italiane, ospiterà a San Siro il Monaco. I rossoneri, invece, saranno impegnati a Zagabria contro la Dinamo, mentre le Dea sarà attesa dall’insidiosissima trasferta spagnola contro il Barcellona. Discorso più complicato per la Juventus, che deve vincere contro il Benfica e sperare in più di un passo falso da parte delle squadre che al momento precedono la formazione di Thiago Motta. Il Bologna, infine, si godrà l’ultima passerella in Portogallo, in casa dello Sporting CP. Ecco, intanto, il programma completo.

Champions League, il programma dell’ultima giornata

Ore 21.00 PSV Eindovhen-Liverpool

Ore 21.00 Sporting Lisbona-Bologna

Ore 21.00 Young Boys-Stella Rossa

Ore 21.00 Girona-Arsenal

Ore 21.00 Barcellona-Atalanta

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

Ore 21.00 Manchester City-Brugge

Ore 21.00 Brest-Real Madrid

Ore 21.00 Lille-Feyenoord Ore 21.00 Juventus-Benfica

Ore 21.00 Aston Villa-Celtic

Ore 21.00 Dinamo Zagabria-Milan

Ore 21.00 Salisburgo-Atletico Madrid

Ore 21.00 Inter-Monaco

Ore 21.00 Stoccarda-PSG

Ore 21.00 Sturm Graz-Lipsia

Ore 21.00 Leverkusen-Sparta Praga

Ore 21.00 Bayern Monaco-Slovan Bratislava