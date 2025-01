ESCLUSIVA SI Elmas a Torino per le visite mediche: i dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti da parte di Gianluigi Longari sul Torino: Eljif Elmas è infatti arrivato nel capoluogo piemontese per le visite mediche. Confermata l’esclusiva della scorsa settimana. Il macedone si trasferisce in prestito con diritto di riscatto per i granata dal Lipsia.

L’esclusiva del 21 gennaio scorso

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Torino avrebbe chiesto il prestito di Elijf Elmas. L’esterno ex Napoli è nel mirino della formazione granata per rinforzare il suo reparto offensivo. La società piemontese avrebbe chiesto al Lipsia, proprietario del cartellino, la disponibilità per una cessione in prestito. I tedeschi non hanno ancora risposto. Tuttavia, il macedone in questa stagione sta faticando a trovare spazio nella società di proprietà del colosso RedBull.