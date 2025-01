Continua la ricerca di un giocatore adatto a sostituire Kvaratskhelia nel Napoli ed il nome di Karim Adeyemi è sempre rimasto fra quelli possibili.

Come riporta Alfredo Pedullà però per l’attaccante del Borussia Dortmund bisogna fare attenzione ad una possibile sorpresa: per giugno c’è anche la Juventus, se il giocatore dovesse confermare la decisione di non lasciare Dortmund in questa sessione di mercato invernale”.