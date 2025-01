Due nuovi aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà: il Bari ha rilanciato per Gaston Pereiro, dopo l’indiscrezione di ieri. Sempre la società pugliese sarebbe coinvolta per la cessione del difensore Emmanuele Matino al Benevento. Per l’attacco il Benevento segue Diaw che sembrava sul punto di andare alla Triestina ma che sta valutando altre proposte, compresa quella del club sannita.