Pedullà: “Buchanan e Palacios ai saluti, l’Inter deciderà dopo la Champions”

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul mercato dell’Inter: “Palacios al Monza e Buchanan in dirittura al Villarreal. Ora la domanda è: ma l’Inter farà qualcosa sul mercato in entrato? Le valutazioni verranno fatte dopo la partita Champions di domani contro il Monaco, decisiva per andare ai quarti senza passare dai playoff. L’Inter ha valutato qualche profilo, la scorsa estate ci aveva provato con Kiwior dell’Arsenal, un’idea come quella di Zalewski (altro ruolo) è da sviluppare, ma potrebbero essercene altre. Zalewski (che è in scadenza e deve rinnovare per andare in prestito) piace molto da tempo all’Olympique Marsiglia”.