Lazio, stasera c’è il Braga. Le possibili scelte di Baroni

La prima fase dell’Europa League della Lazio si concluderà questa sera in Portogallo: la formazione di Marco Baroni, alle 21, sarà ospite del Braga. La qualificazione agli ottavi è già raggiunta, i biancocelesti vogliono però rimanere in vetta, in solitaria. Per questo motivo, Baroni metterà in campo la formazione migliore. Sarà 4-2-3-1 con Mandas tra i pali, difesa con Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini. In mediana dovrebbero agire Dele-Bashiru e Gila, provato in quella zona di campo nella rifinitura di ieri. Sulla trequarti dovrebbero esserci Tchaouna, Pedro e Noslin, con Castellanos ad agire da centravanti.

Lazio, la probabile formazione per la sfida al Braga

LAZIO 4-2-3-1: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Luca Pellegrini; Dele-Bashiru, Gila; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos

Le parole di Baroni alla vigilia

La Lazio chiude in Portogallo la prima fase dell’Europa League: di seguito le parole di mister Baroni alla vigilia della sfida contro il Braga: “Abbiamo portato i ragazzi che stanno facendo meglio, domani numericamente siamo contati ma dobbiamo fare una gara vera. Una cosa che io e i miei giocatori vogliamo a tutti i costi. La nostra attenzione è massima. Dobbiamo essere ambiziosi e chiedere tanto a noi stessi, la competizione è meravigliosa. Siamo qui, felici di questo. Anche se domani affrontiamo un avversario forte, dovremo fare una partita importante al di là delle assenze che abbiamo”.

Braga? “In queste gare non ci sono favoriti. Ho visto molte partite del Braga, è una squadra pericolosa, ha una costruzione verticale, alterna la costruzione a tre o a quattro, servirà una Lazio attenta e compatta nelle distanze. Domani giochiamo contro un avversario di livello, ci sarà da lottare forte in campo”.