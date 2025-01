Pedullà: “Castrovilli cerca (nuova) gloria a Monza. I retroscena su Tchaouna”

Ultimi aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Gaetano Castrovilli e la Lazio: “Gaetano Castrovilli è sul punto di lasciare la Lazio dopo una parentesi avara di soddisfazioni. Il centrocampista è sul punto di lasciare il club biancoceleste per andare al Monza in prestito fino a giugno. L’ex Fiorentina cercherà e probabilmente avrà nuova gloria in Brianza, avrà più spazio ma la classifica è drammatica. Lo aveva cercato il Verona nelle scorse settimana, ma in mattinata si erano materializzati altri due club di A, il Monza è al traguardo. Con il suo ingresso verranno perfezionati gli accordi per Daniel Maldini all’Atalanta, la strada è tracciata. Quanto a Tchaouna, il Bologna sta insistendo anche in assenza di uno scambio con Fabbian che, ricordiamolo, è il piano alternativo della Lazio per il centrocampo. Tchaouna è con la squadra in Portogallo, la Lazio gli ha chiesto di aspettare, se ne riparlerà al suo rientro”.