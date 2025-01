Pedullà: “Ghilardi-Fiorentina, tutto vero. E Valentini può andare a Verona”

Ultime di mercato da parte di Alfredo Pedullà: “Conferme assolute sulla nostra esclusiva del pomeriggio. Daniele Ghilardi, più di Coppola, è un obiettivo concreto della Fiorentina. E per lui, difensore centrale classe 2003, sarebbe un ritorno al club dove è cresciuto. Con Comuzzo al Napoli, aspettiamo gli ultimi passaggi e ricordiamo che la Fiorentina chiede 35 milioni più 5 di bonus, la svolta sarebbe automatica. Il Verona ha chiesto Nicolas Valentini in prestito, Sogliano lo aveva seguito con interesse prima che la Fiorentina facesse irruzione la scorsa estate. Valentini aveva chiuso le porte al Monza, ma gradirebbe l’Hellas per avere maggiore spazio e ambientarsi meglio in Serie A.