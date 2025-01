Nuovi aggiornamenti sul mercato in uscita del club di via Aldo Rossi forniti da Gianluigi Longari in modo particolare sulla cessione del difensore inglese: “La pista Tottenham per Tomori anticipata ieri in esclusiva sta entrando nella sua fase operativa. Il Milan vuole monetizzare e la proposta verbale supera i 25 milioni. Il difensore non ha ancora dato via libera, i contatti con il Milan proseguiranno anche dopo il derby”.