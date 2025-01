Esclusiva SI, Pedullà: “Jorge Mendes sbarcato a Torino, affari con il Milan”

Jorge Mendes è sbarcato a Torino, ufficialmente per assistere a una partita del figlio. Ma nelle prossime ore incontrerà il Milan: nella sua agenda c’è Antonio Silva (clausola alta), tuttavia i riflettori saranno accesi su Joao Felix. Così in esclusiva sul suo profilo X, il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva SI, Jorge Mendes a Torino: ecco il motivo

La presenza di Jorge Mendes oggi a Torino non è passata inosservata. E si sono scatenate voci di tutti i tuoi, compresa la traiettoria legata a uno dei suoi assistiti (Antonio Silva) che la Juventus ha seguito senza sbloccare la trattativa. Non escludiamo che possano esserci traiettorie di mercato, normale in questi ultimi tre giorni, ma la presenza del potente agente a Torino è legato alla partecipazione del figlio a un torneo. E lui ha voluto essere presente… Ma la sua presenza in Italia può nascondere motivi di lavoro, per esempio con il Milan che è interessato a Joao Felix, in uscita dal Chelsea e che è apprezzato anche in Premier. Nella scuderia di Jorge Mendes, come abbiamo detto, c’è anche Antonio Silva che ha una clausola rescissoria alta e che potrebbe essere anche un eventuale candidato per la difesa rossonera ma, fin qui, il Benfica ha sempre fatto muro.