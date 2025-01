Il retroscena: Gimenez, voglia di Milan. E quella clausola…

Santiago Gimenez spinge per il Milan, sorteggio Champions e non sorteggio Champions. Lui considera chiuso il suo rapporto con il Feyenoord e ritiene che il club olandese debba mantenere la promessa della scorsa estate quando fu rifiutata una proposta rossonera nelle ultime ore. C’è qualcosa in più: quando ha rinnovato il contratto con il suo attuale club, storia del 2023, Gimenez ha voluto una clausola rescissoria che a noi risulta sia di 40 milioni (35 milioni più 5 di bonus). È la spiegazione di una tariffa così bassa rispetto al valore dell’attaccante e alle sue recenti performance. In teoria basterebbe pagare, il Milan per ora offre una cifra inferiore, ma poi dentro gli incastri bisogna aspettare. E la tempistica deve essere breve per non arrivare pericolosamente alle ultime curve di mercato. La soluzione alternativa era Lorenzo Lucca, come raccontato ieri da Michele Criscitiello. Ma la priorità dei rossoneri resta Gimenez e il club rossonero sta lavorando solo per il centravanti messicano: c’è ottimismo per la fumata bianca dell’operazione. Allo stesso tempo, come raccontato, il Milan lavora anche su un altro tavolo. E porta il nome di Joao Felix: saranno ultimi giorni caldi per il Diavolo. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.