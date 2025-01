Una giornata con Chevanton: Planetwin365.news e Operazione Nostalgia regalano un’avventura speciale a due tifosi  

Roma, 31 gennaio 2025 – Un’iniziativa speciale per coinvolgere i tifosi, ma anche un’occasione per incontrare uno dei giocatori più iconici dei primi anni Duemila. Planetwin365.news, portale di infotainment sportivo, torna a collaborare con Operazione Nostalgia, storica community dedicata al calcio. Il protagonista stavolta è Javier Ernesto Chevanton, ex attaccante di Lecce, Monaco, Siviglia e Atalanta, protagonista del video pubblicato oggi sui canali social delle due realtà.

Al centro del video, una giornata speciale a Lecce, dove Chevanton vive stabilmente e dove sono arrivati due fortunati tifosi, scelti attraverso un’iniziativa social. I due accompagnano Chevanton in un’epica avventura “fitness” ispirata dalla voglia di rimettersi in forma dopo gli eccessi del periodo festivo: la giornata inizia con una colazione con il celebre pasticciotto leccese, per poi proseguire con allenamenti in palestra, una divertente sessione di inseguimento delle galline in campagna e una visita nella sua stanza dei cimeli sportivi, dove non mancheranno aneddoti e curiosità.

Chevanton fa anche il punto sulla prima metà della stagione calcistica. “Per lo scudetto l’Inter è la squadra più consolidata degli ultimi anni, anche se il Napoli, nel primo anno con Conte, ha subito acquisito la mentalità vincente del tecnico. Sarà una bella sfida, e anche l’Atalanta potrebbe inserirsi nella lotta per il titolo”, dice. L’uruguaiano racconta poi dettagli sulla sua vita da calciatore. A partire dall’allenatore che gli ha dato di più: “Ce ne sono stati tanti, ma penso soprattutto a Delio Rossi. Quei tre anni a Lecce mi hanno insegnato tanto e mi ha fatto capire cose che fino a quel momento non avevo capito”. Sui compagni di squadra che ricorda di più, Chevanton ricorda Paolo Montero: “Per le esperienze, e per quello che ci ha trasmesso da giovani. Era il nostro capitano della nazionale”. Infine, un pensiero agli avversari che più gli sono rimasti impressi: “Ho faticato di più contro Materazzi, Samuel, Cordoba, Maldini, Nesta, Stam, Thuram, Cannavaro, ma anche lo stesso Montero”.

Tra momenti di divertimento, racconti e approfondimento calcistico, Planetwin365.news e Operazione Nostalgia regalano ancora una volta un’esperienza unica ai tifosi del pallone, valorizzando e celebrando in maniera originale il legame tra il calcio di ieri e quello di oggi.

Il video completo della speciale giornata con Chevanton è disponibile al seguente link: www.instagram.com/planetwin365.news.