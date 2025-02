Atalanta-Torino 1-1, a Djimsiti risponde Maripan

Termina 1-1 la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino. In gol Djimsiti e Maripan. Errore dal dischetto per Retegui. Infortuni per Kolasinac e Scamacca nella Dea.

Atalanta-Torino, le ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Djmisiti sblocca, Maripan pareggia

Parte forte la Dea. Al 22′ trova il gol ma la rete di Bellanova viene annullata. Giocata di De Keteleare, bravo a servire Brescianini. Il cross del centrocampista trova Bellanova: Sosa non riesce ad allontanare, il rimpallo favorisce l’esterno che realizza il classico gol dell’ex. Rete annullata per tocco con il braccio del difensore. Vantaggio Dea al 37′ con Djimsiti. Il tiro dalla bandierina di Bellanova trova al centro il centrale, abile a smarcarsi da Coco. Di testa, trova la forza giusta per superare Milinkovic-Savic e sblocca il match. Pari di Maripan al 41′.La rimette immediatamente in equilibrio il Torino con il cross al centro di Lazaro, dolce ma tagliente: Maripan interviene di testa e supera Rui Patricio schiacciando il pallone a terra.

Errore di Retegui finisce 1-1

Rigore Atalanta al 72′. Tameze trattiene per la maglia Retegui: il direttore, senza dubbi, indica il dischetto e ammonisce il centrocampista. Errore di Retegui, para Milinkovic Savic. L’estremo difensore si ripete, come all’andata, e neutralizza il tentativo dal dischetto di Retegui. Ammonito poi il portiere per aver provocato la curva dell’Atalanta. Dea vicina al 2-1 con Pasalic. Pasalic, da pochi passi, non riesce a trovare lo specchio, sprecando da posizione invitante con un tiro al volo. Nel finale entra Scamacca ma non cambia nulla. Proteste per un altro rigore negato. Finisce 1-1.