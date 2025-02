De Silvestri e Fabbian lanciano il Bologna: 2-0 al Como e aggancio alla Juve

Torna a vincere in campionato il Bologna, dopo il pareggio di Empoli, al Dall’Ara la squadra di Italiano batte il Como 2-0. Un successo che rilancia ulteriormente le ambizioni europee della squadra emiliana. Bastano un gol per tempo ai rossoblù per battere la squadra di Cesc Fabregas, che ha giocato quasi un’ora in 10 per l’espulsione di Fadera. A decidere l’incontro sono i gol di Lollo De Silvestri e Giovanni Fabbian. I rossoblù con questa vittoria agganciano la Juventus a quota 37 punti in quinta posizione.

La squadra di Italiano non fatica ad avere ragione dei comaschi. Nel primo tempo, nonostante un possesso palla maggiore da parte della formazione di Fabregas, a passare in vantaggio sono i rossoblù. Il gol, su sviluppi di un piazzato, è di Lorenzo De Silvestri al minuto 25. Per il beniamino del pubblico di casa è la prima rete in campionato. L’ennesima stagione della sua carriera con almeno un gol all’attivo. Verso il finale di primo tempo, il Como rimane in 10 per una ingenuità di Fadera. L’esterno commette fallo, protesta e viene ammonito. I suoi gesti sono fin troppo plateali e vola anche qualche parola di troppo che spingono il direttore di gara ad estrarre anche il rosso diretto.

Nella ripresa, poi, la squadra di Vincenzo Italiano continua a spingere, chiudendo la gara dopo l’ora di gioco con Giovanni Fabbian. Il numero 80, che in questo gennaio rischia seriamente di lasciare la formazione rossoblù, raddoppia, chiude la contesa col Como e lancia il Bologna in posizioni da nuovo sogno europeo.